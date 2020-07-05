У Німеччині протестували байкери, яким хочуть заборонити їздити у неділю
Як повідомляє DW, за подібну заборону висловився німецький Бундесрат у травні.
Мета ініціативи — знизити кількість шуму в населених пунктах. Передбачається, що місцева влада буде самостійно ухвалювати рішення про заборону.
#Bikertreffen in #Wiesbaden 10.000 #Biker cruisen #friedvoll ein für #FreieFahrt! #WWG1GWA— Thomas Stu #WWG1WGA (@TStubenitzky) July 4, 2020
Dank an die #polizeihessen.#biken #freedom #IndependanceDay #germany #hessen #hessenbiker #germanbiker #verkehrsrecht pic.twitter.com/nG6vsvvfcq
За даними видання, ініціатори акцій не розраховували на такий активний протест байкерів. У деяких містах він призвів до значних заторів.
Найбільша демонстрація відбулася у Штутгарті, куди з'їхалися близько 10 тисяч байкерів. 7500 мотоциклістів приїхали протестувати до Вісбадена. У невеликому німецькому Фрідріхсгафені очікували до тисячі осіб, а приїхали близько 5 тисяч. У Мюнхені поліція заборонила велику демонстрацію байкерів, однак близько 6 тисяч осіб каталися містом.
‼️‼️🇩🇪🇩🇪 #Biker Demo in #Wiesbaden ......gegen Fahrverbote. pic.twitter.com/x1oXmPn6U3— Deutsch365 (@deutsch365) July 4, 2020
Видання зазначає, що проти заборони на пересування мотоциклів неділями та у святкові дні виступає також міністр транспорту Німеччини Андреас Шойер. Він заявив, що влада на місцях і так може вживати заходів щодо захисту від шуму, наприклад, обмежувати проїзд деякими вулицями, тому нові заборони не потрібні.
Фото: imago images