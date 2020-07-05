У Німеччині протестували байкери, яким хочуть заборонити їздити у неділю

У суботу, 4 липня, тисячі байкерів з усієї Німеччини виїхали на акції протесту проти заборони їзди у неділю та святкові дні.

Як повідомляє DW, за подібну заборону висловився німецький Бундесрат у травні.

Мета ініціативи — знизити кількість шуму в населених пунктах. Передбачається, що місцева влада буде самостійно ухвалювати рішення про заборону.

За даними видання, ініціатори акцій не розраховували на такий активний протест байкерів. У деяких містах він призвів до значних заторів.

Найбільша демонстрація відбулася у Штутгарті, куди з'їхалися близько 10 тисяч байкерів. 7500 мотоциклістів приїхали протестувати до Вісбадена. У невеликому німецькому Фрідріхсгафені очікували до тисячі осіб, а приїхали близько 5 тисяч. У Мюнхені поліція заборонила велику демонстрацію байкерів, однак близько 6 тисяч осіб каталися містом.

Видання зазначає, що проти заборони на пересування мотоциклів неділями та у святкові дні виступає також міністр транспорту Німеччини Андреас Шойер. Він заявив, що влада на місцях і так може вживати заходів щодо захисту від шуму, наприклад, обмежувати проїзд деякими вулицями, тому нові заборони не потрібні.

Фото: imago images