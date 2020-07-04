У Штатах розбився літак, чотири особи загинули

Малий пасажирський літак зазнав катастрофи в штаті Юта, внаслідок чого загинули чотири особи.

Про це повідомляє місцевий телеканал abc4.

"Офіс Шерифу округу Юта підтвердив загибель чотирьох людей внаслідок падіння малого літака в каньйоні American Fork", - повідомляє телеканал.

Інцидент стався вранці п'ятниці за місцевим часом. За інформацією правоохоронців, вони отримали повідомлення близько 8-ї ранку від чоловіка, який разом з дітьми пішов у похід. Жертви були ідентифіковані, їхній вік становив від 35 до 62 років.

На місце катастрофи одразу прибув вертоліт пошуково-рятувальної служби та швидка допомога.

Зараз інцидент розслідується Національною радою безпеки на транспорті, а також Федеральним авіаційним управлінням США.