У Пакистані потяг протаранив автобус, десятки загиблих

В результаті зіткнення потягу з мікроавтобусом у пакистанській провінції Пенджаб загинуло 29 людей.

Про це повідомляє PTI з посиланням на місцевих чиновників.

«Щонайменше 29 пакистанських паломників загинули після того, як в їхній мікроавтобус в’їхав потяг на нерегульованому перехресті у пакистанській провінції Пенджаб у п’ятницю» , - йдеться у повідомленні.

Аварія сталася близько о 13:30 годині за місцевим часом за 60 км від міста Лахор.

Наразі триває слідство, в ході якого повинні бути з’ясовані всі обставини аварії.

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Кан вже висловив співчуття через трагічну подію, а міністр інфраструктури країни Шейх Рашид наказав покарати винних.