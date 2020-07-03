У М'янмі після зсуву ґрунту загинули вже 166 шахтарів
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Службу з надзвичайних ситуації країни.
«Кількість загиблих гірників зросла до 166 після того, як у п’ятницю були знайдені ще тіла у шахті з видобутку нефриту у штаті Качин, що у М'янмі», - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що в результаті стихійного лиха ще 54 гірники постраждали. Їх було направлено до місцевих госпіталів.
Раніше повідомлялося про 113 загиблих.
У четвер вранці, 2 липня, на шахті з видобутку нефриту у штаті Качин, що на півночі М'янми, стався зсув ґрунту внаслідок сильних злив. М'янма є найбільшим джерелом для видобутку нефриту, проте за останні роки в країні сталося декілька смертельних інцидентів. Так, минулого року загинули понад 100 гірників у різних шахтах.
Фото: Myanmar Fire Services Department / Handout via Xinhua