У Карпатах зсуви заблокували 9 населених пунктів

В Івано-Франківській області через зсуви ґрунту, які спричинили сильні дощі, залишаються заблокованими шість населених пунктів у Верховинському районі та три – у Косівському.

Про це повідомляє управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«У Косівському районі через зсуви ґрунту та вихід річки з берегів на дорожнє покриття відсутній проїзд до 3 населених пунктів (с. Шепіт, ділянки Завоєли, Ставник, Плаюци, Ведмежі, Бані в с. Космач та ділянки Підбрусний, Брусний в с. Брустурів), у Верховинському районі залишається заблокованими – 6 НП (с.Дземброня, с.Бистрець, с.Шибене, с.Грамотне, с.Стовпні, с.Кохан)», - повідомляє управління ОДА.

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Як повідомлялося, через сильні опади 22-23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населені пункти, вода зруйнувала 201 км доріг та 98 мостів. Наразі в області працюють 8 зведених загонів рятувальників.