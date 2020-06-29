На Закарпатті аномальна злива та зсуви зруйнували дорогу та пошкодили будинки

На Міжгірщині у неділю після обіду за 2 години випала 20-денна норма дощу, через що в селах потік води та зсув ґрунту зруйнував дорогу та пошкодив житлові будинки.

Про це повідомляють на сторінці Закарпатської ОДА у Facebook.

“Сильні зливи із грозами пройшли у Міжгірському районі. За дві години випала 20 денна норма дощів (119 мм)! Через це відбулося різке підняття рівнів води та зсуви ґрунту. У Торуні потік перетворився на повноводну ріку і зніс частину дороги та декілька містків”, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляють, що у с. Лопушне орієнтовно підтоплено 1 новобудова та 2 житлові будинки.

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На місці наразі перебуває керівництво району, рятувальники ДСНС, поліція, працівники дорожньої служби, працює техніка.