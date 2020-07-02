Конкурента Лукашенка звинувачують у відмиванні коштів

Кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабаріко та його сина Едуарда звинувачують у несплаті податків і легалізації отриманих злочинним шляхом коштів.

Про це інформує Tut.by.

"Стали відомі статті КК, за якими звинувачують Віктора та Едуарда Бабаріко. Перелік кримінальних справ апеляційної інстанції, призначених до слухання, вивішено у Мінському міському суді", - йдеться у повідомленні.

Віктора Бабаріко звинувачують за такими статтями Кримінального кодексу Білорусі: ч. 2 ст. 235 — легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинені повторно, або службовою особою з використанням своїх службових повноважень, або в особливо великому розмірі; ч. 2 ст. 243 — ухилення від сплати податків, що призвело до збитків в особливо великому розмірі; ч. 2 ст. 431 — надання хабаря повторно чи у великому розмірі

Його сина Едуарда звинувачують за ч. 2 ст. 243 — ухилення від сплати податків.

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Як повідомлялося, кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабаріко затримав для допиту білоруський Департамент фінансових розслідувань.

ЗМІ називають Віктора Бабаріко головним конкурентом президента Олександра Лукашенка, який балотується на шостий термін.

11 червня фінансова міліція Білорусі прийшла з обшуками в Белгазпромбанк, головою якого раніше був Бабаріко. Було затримано 15 осіб, вилучено понад 4 мільйони доларів, а також цінні папери на суму понад 500 тисяч доларів.

За повідомленнями, обшуки проводяться в рамках кримінальної справи за підозрою в ухиленні від сплати податків та легалізації отриманих злочинним шляхом коштів. Керівник Комітету державного контроля заявив про наявність доказів причетності Бабаріко до справи.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.

Фото: виборчий штаб Бабаріко