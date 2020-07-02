Назарбаєв одужав від COVID-19

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вилікувався від коронавірусу (COVID-19). 18 червня він здав негативний тест.

Про це повідомив речник експрезидента Казахстану Айдос Укібай в Twitter.

"У мене гарні новини. Сьогоднішній тест (першого - ред.) президента Казахстану на коронавірусну інфекцію показав негативний результат», - написав Укібай.

Він додав, що згідно з рекомендаціями лікарів, Назарбаєв продовжить зберігати режим самоізоляції, працювати дистанційно і виділяти час на прогулянки на свіжому повітрі.

18 червня стало відомо, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом.

19 березня 2019 року Назарбаєв оголосив, що подає у відставку з посади президента Казахстану. При цьому він довічно залишиться головою Ради безпеки центральноазійської держави, а також головою правлячої партії "Нур-Отан".

Назарбаєв очолював Казахстан з квітня 1990 року. У квітні 2015 року він був переобраний на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців.