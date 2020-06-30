Варшаву затопило в результаті інтенсивних опадів

У зв’язку з інтенсивними грозовими опадами, що мали місце у понеділок ввечері у Варшаві, затоплено багато вулиць, будинків, вокзалів, станцій метро, міністерств тощо.

За інформацією мерії Варшави, у результаті сильного дощу у місті випало понад 40 л. на 1 кв метр.

“У результаті інтенсивних опадів дощу у Варшаві випало понад 40 л. на 1 кв метр. Востаннє такого масштабу опади спостерігалися два роки тому”, - повідомила заступниця мера Варшави після засідання кризового штабу.

За її словами, завдяки швидкій реакції усіх служб ситуацію вдалося опанувати.

Як зазначається рятувальники у Варшаві отримали у місті 741 повідомлення про допомогу щодо ліквідації наслідків затоплень. Йшлося, наприклад, про затоплення дитячого шпиталю, станції метро “Ратуша Арсенал”, дитячих садків.

Як інформують польські метеорологи, упродовж 10-ти хвилин у деяких районах міста випало 22 мм. опадів. Відтак, затопленими були багато важливих комунікаційних вузлів польської столиці, частина центрального вокзалу, три міністерства, слідчий ізолятор та багато інших місць.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав у Facebook, що він провів вечір ліквідовуючи наслідки негоди у місці, де він проживає.

Як зауважують польські метеорологи, такі інтенсивні опади трапляються, але є доволі рідкісним явищем.