В індійському штаті блискавки за добу забрали близько сотні життів

На північному сході Індії, у штаті Бігар, від ударів блискавки за один день загинуло понад 90 людей.

Про це інформує Asia News. "Щонайменше 92 людини загинули вчора (25 червня - ред.) внаслідок удару блискавки у штаті Бігар", - йдеться у повідомленні. Департамент подолання наслідків катастроф штату Бігар повідомив, що найбільше жертв -13 - було в районі Гопальгандж, смертельні випадки унаслідок ударів блискавки зафіксовано й у 22 інших районах. Читайте також: Від удару блискавки загорілось обладнання на Карпатнафтохімі у Калуші Водночас, за інформацією видання Times of India, у штатах Бігар та Уттар Прадеш 25 червня від ударів блискавки загинуло загалом понад 100 осіб. Нині у цих штатах зберігається загроза мусонних дощів, що супроводжуються грозами.