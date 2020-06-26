У Росії режисеру Серебреннікову дали умовний термін

Режисер Кирило Серебренніков та інші фігуранти справи "Сьомої студії" Олексій Малобродський і Юрій Ітін не відбуватимуть реальне покарання за шахрайство, оскільки засуджені до умовних термінів.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Суд вважає, що виправлення підсудних можливе без їхньої ізоляції від суспільства", - йдеться у вироку судді Олесі Менделєєвої.

Суд призначив художньому керівнику "Гоголь-центру" Серебреннікову три роки умовно і додаткове покарання у вигляді заборони керувати установами культури.

Раніше суд визнав Серебреннікова, Ітіна і Малобродського винними у так званій справі "Сьомої студії" - в шахрайському розкраданні майже 129 млн рублів, виділених на проект "Платформа".

Міщанський суд постановив стягнути з них за позовом Мінкультури РФ суму збитку - 129 млн рублів (1,86 млн. доларів).

Колишню співробітницю Мінкульту Софію Апфельбаум засуджено до штрафу. Суд перекваліфікував звинувачення Апфельбаум з шахрайства на недбалість. Її звільнили від штрафу, оскільки закінчився термін давності.

Раніше російський прокурор вимагав для Серебреннікова шість років позбавлення волі в колонії загального режиму, Олексія Малобродського - засудити до п'яти років колонії, Юрія Ітіна і Софію Апфельбаум - до чотирьох років.

Біля будівлі суду під час оголошення вироку зібралися сотні людей, як прихильники, так і противники звинувачених.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада 2018 року Міщанський суд Москви почав розглядати по суті кримінальну справу про нібито розкрадання в процесі роботи створеної режисером Кирилом Серебренніковим "Сьомої студії".

8 квітня 2019 року Московський міський суд змінив запобіжний захід режисерові Кирилу Серебреннікову, звинуваченому у "справі" Сьомої студії ", з домашнього арешту на підписку про невиїзд.

На підтримку Серебреннікова виступали багато російських діячів культури.