У Штатах відійшов у вічність відомий кінорежисер Джоел Шумахер

У Нью-Йорку у віці 80 років помер відомий американський режисер Джоел Шумахер.

Про це повідомляє Variety.

Повідомляється, що останній рік режисер боровся з онкологічними захворюваннями. Цей діагноз йому поставили у 2019 році.

Шумахер прийшов у кіноіндустрію зі світу дизайну, та спочатку працював художником по костюмах.

Його режисерський дебют відбувся в 1991 році фільмом "Неймовірно всохла жінка".

За свою кар'єру він зняв такі фільми як: "Бетмен назавжди", "Бетмен і Робін", "Коматозники", "Вогні святого Ельма", "Пропащі хлопці", "Привид опери", "Телефонна будка", "Час вбивати".

Крім того, Шумахер зняв два епізоди популярного серіалу "Картковий будинок".