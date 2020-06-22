На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа

Про це пише на своєму сайті Арктичний і Антарктичний науково-дослідний інститут (ААНДІ).

«21 червня о 20:40 станційного часу (16:40 мск) на антарктичній станції «Мирний» відбулося миттєве займання в метеокабінеті «Будинку радіо». Жертв і постраждалих немає. Попри вжиті заходи з боротьби із вогнем, «Будинок радіо» згорів повністю. Серед втрат: метеокабінет, кабінет аерології, лабораторія Фізичного інституту Академії наук (ФІАН) програми стратосферного зондування космічних променів, серверна, гідрометеорологічна лабораторія і радіорубка», - йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що через ураганний вітер 20-25 м/с вогонь перекинувся на кают-компанію, але «її вдалося відстояти». Особовий склад був евакуйований через торцевий протипожежний вихід.

Наразі зв'язок зі станцією встановлено. Ведеться робота з ліквідації наслідків пожежі, створено комісію з розслідування причин пожежі. Вживаються заходи з відновлення метеоспостережень.

Одним із найвідоміших подібних інцидентів на радянських і російських станціях в Антарктиці була пожежа в 1982 році на станції «Схід», розташованої в глибині континенту, де мінімальна температура сягає мінус 88 градусів. Тоді загинув один полярник, виявилися знищеними електрогенератори і вченим довелося провести зимівлю без світла і зв'язку.