У Флориді за добу - найбільше хворих з початку пандемії COVID-19

Органи охорони здоров'я курортного штату Флорида, який нещодавно послабив карантинні обмеження, у п'ятницю заявили про рекордну кількість нових хворих на COVID-19, яка впродовж останнього дня сягнула 3,8 тисячі.

Про це йдеться в повідомленні CNN.

"Департамент охорони здоров'я штату Флорида повідомив у п'ятницю про нові 3822 випадки захворювання на коронавірус, що збільшує кількість хворих до 89 748 людей", - зазначається в повідомленні.

Як підкреслили в місцевій владі, це найбільший показник захворюваності впродовж однієї доби, зафіксований у штаті впродовж усього періоду пандемії. При цьому попередній щоденний рекорд – 3 077 випадків – був зареєстрований у четвер. Це означає, що ситуація з поширенням хвороби у штаті стрімко погіршується впродовж останніх днів.

Загалом, за інформацією Університету медицини імені Джона Гопкінса, станом на п'ятницю в США зареєстровано понад 2,196 млн заражених коронавірусом людей.

Причому серйозні спалахи нових захворювань спостерігаються у штатах Флорида, Аризона, Північна Кароліна, де кількість нових щоденних випадків сягає чотиризначних показників.

Станом на 19 червня в світі зафіксовано 8 615 008 випадків коронавірусу, зокрема 457 029 загиблих і 4 562 342 тих, хто видужав.

Фото: АА