Експоліцейському, який вбив афроамериканця в Атланті, висунуто 11 звинувачень

Окружний прокурор Атланти висунув колишньому офіцеру поліції Дереку Шовіну 11 звинувачень, які передбачають навмисне вбивство та покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Про це повідомляє CNN.

"Окружний прокурор Пол Говард висунув 11 звинувачень проти Гарретта Ролфа, який п’ять днів тому зробив три постріли в Рейшарда Брукса, два з яких влучили в чоловіка, а ще один – у машину із трьома людьми всередині", - зауважується в повідомленні.

Одне з офіційних звинувачень передбачає довічне ув'язнення за вбивство.

За словами прокурора, поліцейський після влучення в афроамериканця не кинувся надавати йому першу допомогу, натомість "пнув" Брукса, коли той боровся за своє життя.

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Нагадаємо: інцидент в Атланті стався минулого тижня. Поліція прибула на виклик до місцевого ресторану, де виявила нетверезого афроамериканця в його автомобілі. Після підтвердження стану алкогольного сп'яніння, офіцери почали проводити процедуру затримання чоловіка, але той вирвався, заволодів електрошокером поліціянтів та коли втікав, вистрілив з цього пристрою в бік офіцерів. У відповідь поліція відкрила вогонь по чоловіку.

Інцидент трапився на тлі хвилі протестів у США у зв'язку із загибеллю іншого афроамериканця, 46-річного Джорджа Флойда.

У мережу інтернет потрапили відеокадри, на яких можна побачити, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

Наразі американський Конгрес розглядає два законопроєкти щодо реформ поліції США.