Очільниця поліції Атланти звільнилася через загибель афроамериканця під час затримання

Начальниця поліції в американському місті Атланта подала у відставку після того, як 27-річного афроамериканця, який заснув у своїй машині неподалік наливайки, застрелив поліцейський.

Про це повідомляє ВВС.

«Очільниця поліції Атланти подала у відставку після смертельної стрілянини в афроамериканця, який заснув у своїй машині біля наливайки», - йдеться в повідомленні.

За словами місцевої влади, 27-річний Райшард Брукс був застрелений під час затримання в п'ятницю. Поліцейських викликали до ресторану, оскільки одна з автівок заважала руху інших. У ній знайшли сплячого Брукса, який до того ж був нетверезим. Під час затримання чоловік чинив опір поліцейським.

Проводиться розслідування.

13 червня міський голова Кіша Ленс Боттомс прийняла відставку голови поліції Атланти Ерік Шилдс.

Протестувальники в Атланті вийшли на вулиці в ці вихідні, закликаючи до дій після смерті Брукса.

У суботу ввечері демонстранти закрили головну магістраль Міждержавного 75 в Атланті. Ресторан Венді, біля якого помер містер Брукс, також було підпалено.

Як повідомляв Укрінформ, раніше хвиля протестів спалахнула у США в зв'язку із загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. У мережу інтернет потрапили відеокадри, на яких можна побачити, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому інкримінували звинувачення у вбивстві.

Фото: ЕРА