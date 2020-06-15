В Ірані за добу – понад 100 смертей від COVID-19
Укрінформ
В Ірані 14 червня від коронавірусу загинули понад 100 осіб, така ситуація склалася вперше за два місяці.
Про це повідомляє AFP.
«Іран у неділю повідомив про більш ніж 100 нових смертельних випадків протягом одного дня, вперше за два місяці», - йдеться в повідомленні.
За словами прессекретаря міністерства охорони здоров'я Сіми Садат Ларі від коронавірусу за минулу добу загинуло 107 осіб.
В останній раз в країні реєструвалися подібні цифри 13 квітня, тоді за добу загинуло 111 осіб.
За даними Worldometer, в даний час в Ірані зафіксовано 187 427 випадків коронавірусу, зокрема 8 837 загиблих і 148 674 видужали.
Як повідомлялося, станом на ранок 15 червня у світі зафіксовано 7 995 877 випадків коронавіруса, з них 435 598 летальних, 4 128 318 осіб одужали.
Фото: АА