В Ірані за добу – понад 100 смертей від COVID-19

В Ірані 14 червня від коронавірусу загинули понад 100 осіб, така ситуація склалася вперше за два місяці.

Про це повідомляє AFP.

«Іран у неділю повідомив про більш ніж 100 нових смертельних випадків протягом одного дня, вперше за два місяці», - йдеться в повідомленні.

За словами прессекретаря міністерства охорони здоров'я Сіми Садат Ларі від коронавірусу за минулу добу загинуло 107 осіб.

В останній раз в країні реєструвалися подібні цифри 13 квітня, тоді за добу загинуло 111 осіб.

За даними Worldometer, в даний час в Ірані зафіксовано 187 427 випадків коронавірусу, зокрема 8 837 загиблих і 148 674 видужали.

Як повідомлялося, станом на ранок 15 червня у світі зафіксовано 7 995 877 випадків коронавіруса, з них 435 598 летальних, 4 128 318 осіб одужали.

Фото: АА