У Нігерії терористи напали на село, десятки вбитих

Внаслідок нападу терористів з «Боко Харам» на село в Нігерії вбито близько 59 осіб.

Про це повідомляє ВВС.

«Щонайменше 59 осіб було вбито у результаті передбачуваного нападу джихаду на північний схід Нігерії», - йдеться у повідомленні.

У вівторок вдень озброєні люди увійшли у віддалене село в районі Губіо штату Борно, внаслідок чого загинули десятки людей.

Припускають, що у нападі брали участь джихадісти «Боко Харам», однак наразі жодна терористична група не взяла відповідальність за напад.

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Як зазначає видання, інші інформаційні агентства наводять різну кількість загиблих - від 59 до 69.