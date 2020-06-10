У Нігерії терористи напали на село, десятки вбитих
Укрінформ
Внаслідок нападу терористів з «Боко Харам» на село в Нігерії вбито близько 59 осіб.
Про це повідомляє ВВС.
«Щонайменше 59 осіб було вбито у результаті передбачуваного нападу джихаду на північний схід Нігерії», - йдеться у повідомленні.
У вівторок вдень озброєні люди увійшли у віддалене село в районі Губіо штату Борно, внаслідок чого загинули десятки людей.
Припускають, що у нападі брали участь джихадісти «Боко Харам», однак наразі жодна терористична група не взяла відповідальність за напад.
Як зазначає видання, інші інформаційні агентства наводять різну кількість загиблих - від 59 до 69.