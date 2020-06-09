У США випробували "атомну бомбу" з винищувача

У США в штаті Невада здійснили випробування винищувача четвертого покоління F-15E Strike Eagle, який оснащений моделлю ядерного заряда B61-12.

Про це повідомляє сайт Sandia National Laboratories.

"Скинута з висоти понад сім кілометрів модель ядерної бомби з ядерним зарядом B61-12 перебувала у повітрі протягом, приблизно, 55 секунд до падіння на дно озера, у призначеному районі випробування на полігоні Tonopah National Laboratories у штаті Невада", - йдеться у повідомленні.

Тести відповідали всім вимогам як продуктивності застосування, так і безпеки.

Потужність заряду B61-12 перевищує одну мегатонну у тротиловому еквіваленті.

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Планується, що такий заряд отримає низка стратегічних бомбардувальників: B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а також винищувачі F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor та F-35 Lightning II.