У Парижі поліція затримала 18 учасників антирасистського протесту

У Парижі та інших містах Франції напередодні більше 20 тис. людей взяли участь у заборонених в умовах карантину маніфестаціях проти расизму і поліцейського насильства.

Правоохоронці застосували силові заходи для присікання несанкціонованих акцій, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Під час маніфестації було зроблено 57 попереджень та 18 людей затримано», - повідомила префектура поліції Парижа.

За даними правоохоронців, у суботу на вулиці французької столиці вийшло 5,5 тис. людей, які виступили проти расизму та поліцейського насильства. Загалом у Франції в аналогічних акціях, які не отримали дозволи на проведення від влади в умовах карантинних обмежень, взяли участь 23 300 осіб.

Читайте також: У Берліні затримали 93 учасників антирасистського протесту

Протестувальники продовжили низку масштабних протестів, які також пройшли у багатьох країнах та містах світу, зокрема, у Вашингтоні, Сіднеї, Мельбурні, Аделаїді, Мельбурні, Брісбені, після загибелі під час силового затримання поліцейськими 25 травня в американському Міннеаполісі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.

У Франції такі протести проходять із вимогами провести справедливе розслідування загибелі у результаті застосування жандармами силових заходів під час затримання у 2016 році 24-річного темношкірого Адами Траоре.