Військова операція в Нігерії: знищені 70 бойовиків
Укрінформ
Щонайменше 70 бойовиків знищені в ході військової операції в штаті Кадуна на північному заході Нігерії.
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на представника армії Нігерії.
«Бойовики, яких влада вважає озброєними бандитами і викрадачами худоби, були знищені в лісі Кашія, в одному зі своїх сховищ», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, укриття бойовиків були атаковані бойовими вертольотами. Повідомляється, що багато бандитів отримали поранення і змогли сховатися, однак військова операція в цьому районі триває.
«Бандитизм, викрадення людей та інша злочинна діяльність останнім часом стали поширюватися в північно-західному регіоні. Верховне командування заявило, що ситуація контролюється шляхом численних поточних операцій проти бойовиків», - відзначає Сіньхуа.
Фото: DW