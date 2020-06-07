Військова операція в Нігерії: знищені 70 бойовиків

Щонайменше 70 бойовиків знищені в ході військової операції в штаті Кадуна на північному заході Нігерії.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на представника армії Нігерії.

«Бойовики, яких влада вважає озброєними бандитами і викрадачами худоби, були знищені в лісі Кашія, в одному зі своїх сховищ», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, укриття бойовиків були атаковані бойовими вертольотами. Повідомляється, що багато бандитів отримали поранення і змогли сховатися, однак військова операція в цьому районі триває.

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«Бандитизм, викрадення людей та інша злочинна діяльність останнім часом стали поширюватися в північно-західному регіоні. Верховне командування заявило, що ситуація контролюється шляхом численних поточних операцій проти бойовиків», - відзначає Сіньхуа.

Фото: DW