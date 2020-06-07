В Індонезії розбився військовий вертоліт, четверо загиблих

На індонезійському острові Ява зазнав аварії військовий вертоліт, що виконував тренувальний політ, чотири особи загинули, п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на джерела в армії Індонезії.

«Четверо військових загинули і ще п'ятеро отримали травми в результаті аварії вертольота, що сталася в індонезійській провінції Центральна Ява», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, офіційний представник індонезійської армії бригадний генерал Нефра Фірдаус заявив, що катастрофа сталася в момент, коли вертоліт M-17 виконував тренувальний політ в районі Кендал. Він додав, що при падінні на землю гелікоптер загорівся. Всі постраждалі госпіталізовані до найближчої лікарні.

За словами очевидців, вертоліт у польоті втратив стійкість і задимівся. Перед самим падінням троє членів екіпажу встигли зістрибнути у ставок.

Офіційний військовий представник зазначив: огляд перед тренувальним польотом показав, що літальний апарат перебував у доброму стані.

Для з'ясування причин катастрофи розпочато розслідування.