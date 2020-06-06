У Казахстані почалися арешти на мітингах опозиції

У столиці Казахстану Астані та місті Алмати в суботу, почалися мітинги опозиційної Демократичної партії та руху «Демократичний вибір Казахстану» (ДВК), які суд країни визнав екстремістськими. Поліція почала затримувати учасників акції

Про це повідомляє місцеве видання Vласть.

"В Астані біля площі Незалежності затримано близько 20-30 осіб, в Алмати, на підступах до площі перед Палацом Республіки - за повідомленнями наших кореспондентів - близько семи людей. На перетині вулиць Абая-Назарбаєва теж йдуть затримання", - повідомила активістка Ася Тулесова.

В Алмати мітингувальники вимагають від влади проведення кредитної амністії та повернення землі та об’єктів, переданих у приватну власність.

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Місцеві чиновники закликали людей розійтися, стверджуючи, що вони подали заявку на проведення мітингу за старою формою, а нова набула чинності від сьогодні 6 червня. Раніше головний санітарний лікар Алмати стверджував, що мітинги в місті загрожують погіршенням епідеміологічної ситуації.

Фото Даніяра Мусірова і Ольги Логінової