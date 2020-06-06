У Казахстані почалися арешти на мітингах опозиції
Про це повідомляє місцеве видання Vласть.
"В Астані біля площі Незалежності затримано близько 20-30 осіб, в Алмати, на підступах до площі перед Палацом Республіки - за повідомленнями наших кореспондентів - близько семи людей. На перетині вулиць Абая-Назарбаєва теж йдуть затримання", - повідомила активістка Ася Тулесова.
В Алмати мітингувальники вимагають від влади проведення кредитної амністії та повернення землі та об’єктів, переданих у приватну власність.
Місцеві чиновники закликали людей розійтися, стверджуючи, що вони подали заявку на проведення мітингу за старою формою, а нова набула чинності від сьогодні 6 червня. Раніше головний санітарний лікар Алмати стверджував, що мітинги в місті загрожують погіршенням епідеміологічної ситуації.
Фото Даніяра Мусірова і Ольги Логінової