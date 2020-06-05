Трамп закликав повністю відкрити Штати для роботи бізнесу

Президент США Дональд Трамп закликав губернаторів усіх штатів згорнути карантинні заходи та поновити економічну діяльність на тлі продовження зростання кількості хворих від коронавірусу.

Про це він заявив у п'ятницю під час брифінгу в Трояндовому саду Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо намір повернутися (до економічної діяльності – ред.) та ми відкриваємо нашу країну", - заявив глава Білого дому.

У цьому контексті він висловив нерозуміння у зв'язку з рішеннями окремих губернаторів продовжувати карантинні заходи. Як приклад Трамп навів ситуацію у штатах Флорида, Джорджія й Південна Кароліна, які відновили економічну діяльність одними з перших.

"Подивіться, що відбувається у Флориді, це неймовірно", - заявив Трамп у контексті показників відновлення робочих місць у штаті, де знову почали працювати магазини, перукарні й окремі компанії. "Ті, хто найбільш енергійно відкривається, робить приголомшливий бізнес", - підкреслив Трамп.

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За даними офіційної статистики, у США станом на п'ятницю зафіксовано понад 1,883 млн інфікованих коронавірусом людей. При цьому, щоденна кількість заражених продовжує зростати приблизно на 20 тис. щодня. Загалом, у США більше 108,6 тис. померли від хвороби, 485 тис. пацієнтів одужали повністю.