У Норвегії через зсув змило у море вісім будинків

Через потужний зсув ґрунту після зростання сейсмічної активності в комуні Алта на півночі Норвегії у море змило вісім будинків.

Про це повідомляє Forbes.

«Потужний зсув понад 2 тис. футів завширшки (понад 600 м - ред.) зніс вісім будинків у море на півночі Норвегії», - йдеться у повідомленні.

Нестабільність тривала кілька годин.

Місцевому жителю вдалося зафіксувати на камеру частину інциденту. Як видно на відео, зсув ґрунту змив у море все, що знаходилося на ділянці.

Ніхто з місцевих жителів не постраждав, одну людину евакуювали.

Через високу сейсмічну активність рятувальники не відразу змогли потрапити до місця події. Наразі поліція перевіряє інформацію, чи не залишилися у місці зсуву люди.

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Як зазначає видання, більшість змитих в море будівель були будинками для відпочинку. Через 48 годин у них мали заселитися відпочивальники.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, після цього інциденту сталося ще кілька невеликих зсувів. Норвезьке управління водних ресурсів та енергетики відстежує ситуацію, зокрема ризик виникнення нових зсувів.

Фото: blogs.agu.org