У Каліфорнії стався землетрус

У Каліфорнії поблизу міста Риджкрест стався потужний землетрус магнітудою 5,5.

Про це повідомляє ABC 7.

«За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 5,5 стався поблизу Риджкреста в середу ввечері», - йдеться у повідомленні.

Поштовхи зафіксували за 17 кілометрів на південь від Сірлес-Веллі у пустелі Мохаве о 18:32 за місцевим часом.

Відзначається, що підземні поштовхи відчули жителі Лос-Анджелеса, Оріндж та Сан-Дієго.

Землетрус стався під час пресконференції мера Лос-Анджелеса Еріка Гарсетті щодо протестів у місті.

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Інформації про можливі руйнування або жертви не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня на півночі Чилі стався потужний землетрус магнітудою 6,8.