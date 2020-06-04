У Каліфорнії стався землетрус
Відео
Укрінформ
У Каліфорнії поблизу міста Риджкрест стався потужний землетрус магнітудою 5,5.
Про це повідомляє ABC 7.
«За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 5,5 стався поблизу Риджкреста в середу ввечері», - йдеться у повідомленні.
Поштовхи зафіксували за 17 кілометрів на південь від Сірлес-Веллі у пустелі Мохаве о 18:32 за місцевим часом.
Відзначається, що підземні поштовхи відчули жителі Лос-Анджелеса, Оріндж та Сан-Дієго.
Землетрус стався під час пресконференції мера Лос-Анджелеса Еріка Гарсетті щодо протестів у місті.
Інформації про можливі руйнування або жертви не надходило.
Як повідомляв Укрінформ, 3 червня на півночі Чилі стався потужний землетрус магнітудою 6,8.