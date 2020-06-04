У Бразилії за добу від COVID-19 померли 1349 осіб — найбільше із початку епідемії

У Бразилії за останню добу померли 1349 пацієнтів із COVID-19, що є найвищим показником у країні від початку епідемії.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я Бразилії.

Так, за останню добу в цій латиноамериканській країні коронавірус діагностували у 28 633 осіб, а кількість летальних випадків склала 1349 – загальна ж кількість смертей від COVID-19 у Бразилії сягнула 32 548.

Бразилія посідає друге після США місце в світі за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом.

Крім того, у ВООЗ заявили, що тепер вважають епіцентром пандемії COVID-19 Південну і Північну Америку.

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Як відомо, станом на 4 червня загальна кількість випадків коронавірусу у світі перевищило 6,5 мільйона, а кількість смертей, пов’язаних із цієї хворобою, перевищила 388 тисяч.

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