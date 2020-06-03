На Трампа подали до суду через указ про регулювання соцмереж

Центр демократії та технологій (CDT) подав до суду через указ президента США Дональда Трампа про регулювання соціальних мереж.

Про це йдеться у пресрелізі некомерційної організації.

«CDT подав позов .., тому що дії президента є прямим зазіханням на свободу слова, яка є захищена Першою поправкою», - йдеться у заяві.

В організації зазначили, що уряд країни не може і не повинен примушувати інтернетпосередників «модерувати мову відповідно до примх президента».

Блокування цього указу має вирішальне значення для захисту свободи слова та продовження важливої ​​роботи по забезпеченню чесності виборів 2020 року, підкреслили в CDT.

Як відомо, в числі спонсорів Центру - найбільші світові інтернетконцерни і технологічні компанії, такі як Amazon, Facebook, Google, Apple, Twitter та інші.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп підписав наказ, спрямований проти соціальних медіа після того, як Twitter попередив користувачів, що окремі повідомлення президента мають бути перевірені на правдивість.

Фото: The White House