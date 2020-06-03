Трамп шукатиме нове місце для з'їзду, який висуне його кандидатом у президенти

Президент США заявив, що відмовляється проводити у Північній Кароліні з'їзд республіканців, який має затвердити його єдиним кандидатом від партії на виборах.

Про це глава Білого дому повідомив у низці дописів у Twitter.

"Давно планував провести Республіканську національну конвенцію в Шарлотті, штат Північна Кароліна, місті, яке я люблю. Тепер губернатор штату Рой Купер та його представники відмовляються гарантувати, що ми можемо скористатися ареною Spectrum", - зазначив Трамп.

Had long planned to have the Republican National Convention in Charlotte, North Carolina, a place I love. Now, @NC_Governor Roy Cooper and his representatives refuse to guarantee that we can have use of the Spectrum Arena - Spend millions of dollars, have everybody arrive, and... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020

Він розкритикував губернатора-демократа Купера, який є прибічником продовження режиму самоізоляції в умовах епідемії COVID-19 і не дає дозволу на масовий захід. На думку Трампа, штат міг би заробити мільйони доларів на цій події.

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"Через губернатора Північної Кароліни ми тепер змушені шукати інший штат для проведення Республіканської національної конвенції 2020 року", - заявив президент.

...millions of dollars, and jobs, for the State. Because of @NC_Governor, we are now forced to seek another State to host the 2020 Republican National Convention. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020

Нагадаємо, Трамп, який був обраний від Республіканської партії, і раніше чинив тиск на губернатора Північної Кароліни, аби той попри ендемію заздалегідь видав дозвіл на проведення багатотисячного заходу.

Фото: The White House