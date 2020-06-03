Трамп шукатиме нове місце для з'їзду, який висуне його кандидатом у президенти
Про це глава Білого дому повідомив у низці дописів у Twitter.
"Давно планував провести Республіканську національну конвенцію в Шарлотті, штат Північна Кароліна, місті, яке я люблю. Тепер губернатор штату Рой Купер та його представники відмовляються гарантувати, що ми можемо скористатися ареною Spectrum", - зазначив Трамп.
Had long planned to have the Republican National Convention in Charlotte, North Carolina, a place I love. Now, @NC_Governor Roy Cooper and his representatives refuse to guarantee that we can have use of the Spectrum Arena - Spend millions of dollars, have everybody arrive, and...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020
Він розкритикував губернатора-демократа Купера, який є прибічником продовження режиму самоізоляції в умовах епідемії COVID-19 і не дає дозволу на масовий захід. На думку Трампа, штат міг би заробити мільйони доларів на цій події.
"Через губернатора Північної Кароліни ми тепер змушені шукати інший штат для проведення Республіканської національної конвенції 2020 року", - заявив президент.
...millions of dollars, and jobs, for the State. Because of @NC_Governor, we are now forced to seek another State to host the 2020 Republican National Convention.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020
Нагадаємо, Трамп, який був обраний від Республіканської партії, і раніше чинив тиск на губернатора Північної Кароліни, аби той попри ендемію заздалегідь видав дозвіл на проведення багатотисячного заходу.
Фото: The White House