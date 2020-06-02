Скандал в Австралії: на стадіоні серед "глядачів" з картону розмістили фігуру "Доктора Смерть"

В Австралії спалахнув гучний скандал через появу на трибуні під час матчу з регбі серед картонних зображень глядачів, які через карантин були "присутні" на заході замість справжніх уболівальників, фото серійного вбивці на прізвисько "Доктор Смерть".

Про це повідомило французьке видання 20Minutes.

"Серійний вбивця виявився серед картонних прихильників матчу регбі між місцевими клубами Penrith Panthers та Newcastle Knights в Австралії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хтось із австралійців вирішив пожартувати, замінивши на матчі без глядачів надрукований портрет "звичайного уболівальника" на фото британського лікаря - серійного вбивці Гарольда Шипмана на прізвисько "Доктор Смерть", який був засуджений до довічного ув'язнення у 2000 році за вбивство 15 пацієнтів та через 4 роки скоїв самогубство.

Через гучний скандал австралійська Національна ліга регбі (NRL) змушена просити вибачення в австралійців. «Ми переглядаємо процес контролю присутності уболівальників на трибунах. Вихідні дні були випробуванням, ми зробимо усе, щоб усунути проблеми», - йдеться в офіційній заяві ліги.

Фото: timesofindia.indiatimes.com