Скандал в Австралії: на стадіоні серед "глядачів" з картону розмістили фігуру "Доктора Смерть"
Про це повідомило французьке видання 20Minutes.
"Серійний вбивця виявився серед картонних прихильників матчу регбі між місцевими клубами Penrith Panthers та Newcastle Knights в Австралії», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що хтось із австралійців вирішив пожартувати, замінивши на матчі без глядачів надрукований портрет "звичайного уболівальника" на фото британського лікаря - серійного вбивці Гарольда Шипмана на прізвисько "Доктор Смерть", який був засуджений до довічного ув'язнення у 2000 році за вбивство 15 пацієнтів та через 4 роки скоїв самогубство.
Через гучний скандал австралійська Національна ліга регбі (NRL) змушена просити вибачення в австралійців. «Ми переглядаємо процес контролю присутності уболівальників на трибунах. Вихідні дні були випробуванням, ми зробимо усе, щоб усунути проблеми», - йдеться в офіційній заяві ліги.
Фото: timesofindia.indiatimes.com