У Білорусі зафіксували вже понад 43 тисячі випадків COVID-19
Укрінформ
У Білорусі зареєстровано 43 403 випадки зараження коронавірусом, в тому числі за останню добу 847.
Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.
"(У Білорусі - ред.) зареєстровано 43 403 особи з позитивним тестом на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 240 пацієнтів. При цьому одужали 18 776 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 6 290 758 випадків коронавірусу, з них 374 336 летальних, одужали 2 862 119 осіб.
Фото: TUT.BY