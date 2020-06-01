У Білорусі зафіксували вже понад 43 тисячі випадків COVID-19

У Білорусі зареєстровано 43 403 випадки зараження коронавірусом, в тому числі за останню добу 847.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.

"(У Білорусі - ред.) зареєстровано 43 403 особи з позитивним тестом на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 240 пацієнтів. При цьому одужали 18 776 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 6 290 758 випадків коронавірусу, з них 374 336 летальних, одужали 2 862 119 осіб.

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