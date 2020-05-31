Поліція США розслідує загибель Флойда та стрілянину на протестах

Поліція у США розслідує стрілянину, в тому числі вбивство в центрі Індіанаполіса в суботу в ході протестів через смерть Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

Про це повідомляє АР.

«Влада розслідує «кілька сцен стрілянини», в тому числі вбивство людини у центрі Індіанаполіса в суботу на фоні протестів з приводу смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, хвиля протестів прокотилася в США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. З четверга поліція заарештувала майже 1400 осіб у 17 містах країни. Щонайменше у 25 містах було запроваджено комендантську годину, сім штатів і федеральний столичний округ Колумбія попросили допомоги Національної гвардії США по боротьбі з заворушеннями.

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