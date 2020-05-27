У Тихому океані стався потужний землетрус

Неподалік від узбережжя Вануату, що у Тихому океані, стався землетрус магнітудою 6,1.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 6,1 стався за 112 км від Порт-Віли, Вануату ", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 10 км. Землетрус стався о 09:09 за київським часом.

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Інформації про завдану шкоду або постраждалих унаслідок землетрусу наразі немає.

Як повідомлялося, 26 травня у Новій Зеландії за добу сталося два потужних землетруси.