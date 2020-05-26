У Новій Зеландії вдруге за добу стався потужний землетрус

Поблизу новозеландського узбережжя стався землетрус магнітудою 5.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 5 стався за 27 км на захід від Фокстона, Нова Зеландія", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 54,1 км. Землетрус стався о 02:34 за київським часом.

Інформації про завдану шкоду або постраждалих унаслідок двох землетрусів наразі немає.

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Як повідомлялося, вчора землетрус магнітудою 5,8 стався на Північному острові Нової Зеландії саме тоді, коли прем’єр-міністр Джасінда Ардерн давала інтерв’ю в прямому ефірі.