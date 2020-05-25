Трамп хоче провести багатотисячний з'їзд республіканців попри пандемію

Президент США почав кампанію тиску на губернатора штату Північна Кароліна, аби той дозволив провести з'їзд Республіканської партії – попри епідемію коронавірусу.

Про це глава Білого дому написав у серії Twitter-повідомлень.

"Я люблю чудовий штат Північна Кароліна настільки, що наполіг на проведенні національного партійного з'їзду в місті Шарлотта наприкінці серпня. На жаль, губернатор-демократ Рой Купер продовжує обстоювати подальше призупинення будь-якої активності та не може гарантувати, що до серпня нам дозволять повною мірою заповнити Арену (місце для багатотисячного з'їзду – ред.)", - наголосив Трамп.

I love the Great State of North Carolina, so much so that I insisted on having the Republican National Convention in Charlotte at the end of August. Unfortunately, Democrat Governor, @RoyCooperNC is still in Shutdown mood & unable to guarantee that by August we will be allowed... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

У цьому зв'язку він дорікнув губернатору Куперу, що штат може втратити мільйонні прибутки, які може забезпечити ця акція.

"Багато тисяч сповнених ентузіазму республіканців та інших людей складають свої плани на серпень, аби вирушити до прекрасної Північної Кароліни. Губернатор має дати їм негайну відповідь, чи буде дозволено провести захід повною мірою", - написав глава Білого дому.

...made by many thousands of enthusiastic Republicans, and others, to head to beautiful North Carolina in August. They must be immediately given an answer by the Governor as to whether or not the space will be allowed to be fully occupied. If not, we will be reluctantly forced... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

Якщо губернатор не дасть позитивної відповіді в умовах нинішньої невизначеності щодо пандемії, Трамп пригрозив знайти інше місце для партійного з'їзду.

"Ми з неохотою будемо змушені знайти інше місце для республіканської конвенції – разом з усіма робочими місцями та економічними чинниками, здатними принести користь штату", - зазначив Трамп.

Таким чином, глава Білого дому здійснює тиск на губернатора Північної Кароліни, аби той дозволив зібратися багатотисячному натовпу, який має підтримати офіційне затвердження Трампа єдиним кандидатом від партії.

За останніми даними, у Північній Кароліні зареєстровано понад 24 тис. хворих на COVID-19, померли 790 осіб. По всіх Сполучених Штатах зафіксовано понад 1,69 млн випадків інфікування.

Фото: The White House