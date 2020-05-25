Кожні 10 хвилин у Франції зникає дитина – МВС

У 2019 році Міністерство внутрішніх справ Франції зафіксувало понад 50 тисяч повідомлень про зникнення дитини.

З нагоди Міжнародного дня зниклих дітей, яке відзначають у світі 25 травня, МВС Франції оприлюднило останню статистику щодо зникнення неповнолітніх, повідомляє Francetvinfo.

"У 2019 році до міністерства внутрішніх справ надійшло 51 287 повідомлень про зникнення неповнолітніх. Понад 18 000 стосуються дітей до 15 років. Про зникнення дитини у Франції надходить повідомлення кожні десять хвилин на безкоштовний європейський номер для надзвичайних ситуацій 116 000, зарезервований для сімей та родичів зниклих дітей", - інформує ЗМІ.

За даними МВС Франції, минулого року правоохоронним органам було зареєстровано 918 тривожних зникнень, 523 викрадення батьками та 49 846 утікачів.

"Серед неповнолітніх, які тікають з дому, третина повертається або їх знаходять упродовж 72 годин, другу третину – знаходять упродовж трьох місяців, але остання третина залишається якось на вулиці", - заявив директор з комунікацій фонду "Права дитинства" Лорін Бюрбо. Серед втікачів, які не повертаються додому, деякі стають дорослими та автоматично виключаються з досьє розшукуваних осіб. Інші занурюються у жахливий світ наркотиків, проституції або інші форми відчуження від суспільства.

"Правоохоронні органи, які не можуть дозволити собі відстежувати всіх утікачів, намагаються зосередити увагу на зникненнях, як волонтерів, які найбільше хвилюються, так і самих неповнолітніх, які є вразливою групою", - цитує видання офіцера поліції.

Фото з сайту francetvinfo.fr