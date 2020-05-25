Під час прямого ефіру прем'єра Нової Зеландії стався землетрус

Під час прямого ефіру прем'єра Нової Зеландії стався землетрус

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Укрінформ
Землетрус магнітудою 5,8 стався на Північному острові Нової Зеландії саме тоді, коли прем’єр-міністр Джасінда Ардерн давала інтерв’ю в прямому ефірі.

Про це повідомляє The Guardian.

«Прем’єр Нової Зеландії Джасінда Ардерн відома своїм вмінням зберігати спокій у кризових ситуаціях. Проте землетрус став першою річчю, з якою вона зіштовхнулася в понеділок зранку під час інтерв’ю на телебаченні», - йдеться в повідомленні.

«У нас тут просто невеликий землетрус, Райан», - сказала Арден ведучому програми AM Show Райану Бриджу.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався безпосередньо біля узбережжя на глибині близько 52 кілометрів біля Левіна, приблизно в 90 кілометрах на північ від Веллінгтона.

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Повідомлень про травми або пошкодження, а також загрозу цунамі не надходило.

У Веллінгтоні, де Ардерн давала інтерв'ю з парламентської будівлі, яка спроєктована для поглинання сейсмічних коливань, все ж трохи трясло, будівля погойдувалась.

Фото: nypost.com

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