Землетрус в Ірані зруйнував історичну пам'ятку

Землетрус магнітудою 5,2 серйозно пошкодив стародавні райони Дехдашта в Ірані.

Як повідомляє інформаційне агентство IranPress з посиланням на місцевих чиновників.

За словами керівника Управління культурної спадщини та ремесел міста провінції Боєр-Ахмада Маджида Сафає, зруйновані кілька історичних пам'яток, серед яких – карван-сарай (це спеціальні відпочинкові комплекси, часто біля оаз, де зупинялися каравани, що мандрували Азією).

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Зазначимо, поштовхи землетрусу відчували навіть у сусідньому Кувейті.