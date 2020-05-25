Три події тижня. Повернення «плівок», відновлення від Меркель - Макрона та сублімація Путіна

До українського політичного життя знову повернулися «плівки», цього разу – з прицілом на американські президентські вибори.

Ангела Меркель та Еммануель Макрон запропонували програму відновлення економіки ЄС. Путін вирішив приділити підвищену увагу патріотичному вихованню молоді. Трамп анонсував вихід США з Договору про відкрите небо.

Поява в українському інформаційному просторі «плівок Деркача», на яких звучать голоси Петра Порошенка, Джо Байдена та Джона Керрі, примусила згадати аналогічні події 20-річної давності. Проте тоді «плівки Мельниченка» завдали удару по позиціях президента Леоніда Кучми, зараз же гра видається дещо складнішою. Інформаційними ракетоносіями скандальної інформації стали медіа, наближені до Віктора Медведчука, головного провідника кремлівського порядку денного в Україні, та Ігоря Коломойського, звинувачення проти якого за океаном вивчає велике журі. Схоже, українські політики, виходячи з власного розуміння потреб Дональда Трампа, вирішили запропонувати йому компромат на Джо Байдена. Пропозиція, на перший погляд, логічна, адже пандемія коронавірусу знищує економічні досягнення адміністрації Трампа. Але «плівки Деркача» спроможні вщент зруйнувати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами, і саме у цьому, як видається, є інтерес суб’єктів, які ними активно оперують.

Ангела Меркель та Еммануель Макрон під час спільної відеоконференції запропонували для ЄС «фонд відновлення» з обсягом коштів у 500 мільярдів євро, який працюватиме за грантовою системою та надаватиме допомогу найбільш постраждалим від коронавірусу представникам бізнесу. Для ухвалення відповідного рішення дуету лідерів Німеччини та Франції доведеться продемонструвати весь масштаб власного впливу, адже унікального рецепту виходу з масштабної економічної кризи у Старому Світі досі немає. Ситуація цікава тим, що Ангела Меркель вже анонсувала свій відхід від великої політики восени 2021 року, а Еммануель Макрон, навпаки, намагатиметься підхопити з її рук штандарт загальноєвропейського лідера.

Путін, якого пандемія коронавірусу позбавила можливості провести 9 травня пафосний парад на Червоній площі, вирішив не лише дочекатися 24 червня для нової спроби його провести, але і ініціювати посилення патріотичного виховання у школах. Президент Росії запропонував зміни до закону «Про освіту», суголосні ініціативам зі змін до Основного Закону РФ. Переведення патріотизму на контрольовані державні рейки у системі освіти легко кореспондується з дозволом на дистанційне голосування під час виборів та референдумів – відповідний закон Путін вже підписав.

Принагідно варто зауважити, що Дональд Трамп тим часом оголосив про вихід США з Договору про відкрите небо, який існує з 2002 року та дозволяє здійснювати інспекційні обльоти території інших держав. Причина – невиконання Росією положень цієї угоди. Хоча європейські партнери намагаються відмовити Вашингтон від цього кроку, сумнівно, що це їм буде до снаги.

Євген МАГДА, Інститут світової політики