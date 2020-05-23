Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих збільшилася до 92
Про це повідомляє телекомпанія Al Jazeera.
У міністерстві охорони здоров'я уточнили, що 60 тіл загиблих доставили у державну лікарню Карачі – Аспірантуру, а 32 – до громадянської лікарні Карачі. Раніше повідомлялося про 76 загиблих.
У катастрофі вижили щонайменше двоє пасажирів рейсу PK-8303 зі східного міста Лахор в Карачі. Вони доставлені в місцеві лікарні.
Крім того, з травмами госпіталізовані кілька людей, які перебували на вулиці, коли авіалайнер врізався в будинок у густонаселеному районі Карачі.
Як повідомляв Укрінформ, 22 травня пасажирський літак Airbus 320 Пакистанських міжнародних авіаліній, що прямував за маршрутом Лахор — Карачі, зазнав аварії біля міжнародного аеропорту Джина в Карачі.
Літак впав на житлові будинки, в результаті зруйновані щонайменше п'ять-шість із них.
Фото: ЕРА