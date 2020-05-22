Пакистан підтвердив загибель щонайменше 76 осіб в авіакатастрофі біля Карачі
Про це пише "Радіо Свобода".
"Число загиблих може зрости, оскільки доля десятків людей залишається невідомою. Всього на борту літака був 91 пасажир і вісім членів екіпажу. Повітряне судно розбилося на підльоті до аеропорту Карачі, куди летіло з Лахору", - йдеться у повідомленні.
В управлінні цивільної авіації Пакистану повідомили, що пілот Airbus A320 рейсу PK8303 повідомив про технічні проблеми борту перед катастрофою.
Як повідомлялося, 2 людини, що перебували на борту літака, живі. Один із них — президент банку Пенджабу. Обидва пацієнти госпіталізовані, у них серйозні опіки.
Раніше пакистанське видання Dawn повідомляло, що у МОЗ пакистанської провінції Сінд підтвердили інформацію про загибель 66 осіб у результаті цієї авіатрощі.
Фото: ЕРА