Пакистан підтвердив загибель щонайменше 76 осіб в авіакатастрофі біля Карачі

Влада Пакистану повідомила про загибель щонайменше 76 людей внаслідок авіакатастрофи літака Pakistani International Airlines, який 22 травня впав у житловому районі Карачі.

Про це пише "Радіо Свобода".

"Число загиблих може зрости, оскільки доля десятків людей залишається невідомою. Всього на борту літака був 91 пасажир і вісім членів екіпажу. Повітряне судно розбилося на підльоті до аеропорту Карачі, куди летіло з Лахору", - йдеться у повідомленні.

В управлінні цивільної авіації Пакистану повідомили, що пілот Airbus A320 рейсу PK8303 повідомив про технічні проблеми борту перед катастрофою.

Як повідомлялося, 2 людини, що перебували на борту літака, живі. Один із них — президент банку Пенджабу. Обидва пацієнти госпіталізовані, у них серйозні опіки.

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Раніше пакистанське видання Dawn повідомляло, що у МОЗ пакистанської провінції Сінд підтвердили інформацію про загибель 66 осіб у результаті цієї авіатрощі.

Фото: ЕРА