У Пакистані підтвердили загибель 66 осіб у авіакатастрофі поблизу аеропорту Карачі

У МОЗ пакистанської провінції Сінд підтвердили інформацію про загибель 66 осіб у результаті авіакатастрофи поблизу аеропорту Карачі.

Про це повідомляє пакистанське видання Dawn.

«Чиновники міністерства охорони здоров’я провінції Сінд офіційно підтвердили загибель уже 66 осіб внаслідок падіння літака Пакистанських міжнародних авіаліній із 99 людьми на борту поблизу аеропорту Карачі», - йдеться в повідомленні.

Наразі ще не зрозуміло, чи включає ця цифра лише пасажирів літака, чи також і місцевих жителів, адже літак упав на житловий квартал.

Кількість загиблих, як очікується, буде збільшуватися, оскільки рятувальники продовжують працювати на місці події.

Як повідомлялося, 2 людини, що перебували на борту літака, живі. Один із них - президент банку Пенджабу. Обидва пацієнти госпіталізовані, у них серйозні опіки.

Фото: АА