У Пакистані розбився пасажирський літак, на борту було 90 людей

У Пакистані розбився пасажирський літак, на борту було 90 людей

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Укрінформ
Пасажирський літак Pakistan International Airlines розбився біля найбільшого міжнародного пакистанського аеропорту у Карачі. На борту перебувало 90 людей.

Про це повідомляє DAWN із посиланням на речника авіакомпанії Абдуллу Саттара.

"У п’ятницю розбився літак Pakistan International Airlines поблизу міжнародного аеропорту "Джина" у Карачі", - йдеться у повідомленні.

За словами Саттара, йдеться про пасажирський літак типу A-320 з 90 пасажирами на борту.

Літак здійснював переліт із Лахора до Карачі.

На місці аварії перебувають медики й рятувальники.

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Міністр охорони здоров’я Пакистану оголосив у госпіталях Карачі надзвичайну ситуацію через авіакатастрофу.

Зазначається, що у 2016 році літак Pakistan International Airlines з 48 пасажирами на борту розбився під час перельоту з Ісламабаду до Чітрали. Тоді ніхто не вижив.

Фото: DawnNews TV

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