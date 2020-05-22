У Пакистані розбився пасажирський літак, на борту було 90 людей

Пасажирський літак Pakistan International Airlines розбився біля найбільшого міжнародного пакистанського аеропорту у Карачі. На борту перебувало 90 людей.

Про це повідомляє DAWN із посиланням на речника авіакомпанії Абдуллу Саттара.

"У п’ятницю розбився літак Pakistan International Airlines поблизу міжнародного аеропорту "Джина" у Карачі", - йдеться у повідомленні.

CAA sources say that communication was lost with PK8303 a minute before it was due to land at Karachi. https://t.co/fDJbVqe2E0 pic.twitter.com/3phKH3lM8r — Breaking Aviation News (@breakingavnews) May 22, 2020

За словами Саттара, йдеться про пасажирський літак типу A-320 з 90 пасажирами на борту.

Літак здійснював переліт із Лахора до Карачі.

На місці аварії перебувають медики й рятувальники.

Міністр охорони здоров’я Пакистану оголосив у госпіталях Карачі надзвичайну ситуацію через авіакатастрофу.

Pakistan International Airlines A320 crashes near Karachi airport. Number of passengers and casualties unknown at this time. https://t.co/fDJbVqe2E0 pic.twitter.com/8ZhwOT7UUU — Breaking Aviation News (@breakingavnews) May 22, 2020

Зазначається, що у 2016 році літак Pakistan International Airlines з 48 пасажирами на борту розбився під час перельоту з Ісламабаду до Чітрали. Тоді ніхто не вижив.

Фото: DawnNews TV