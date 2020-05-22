У Пакистані розбився пасажирський літак, на борту було 90 людей
Про це повідомляє DAWN із посиланням на речника авіакомпанії Абдуллу Саттара.
"У п’ятницю розбився літак Pakistan International Airlines поблизу міжнародного аеропорту "Джина" у Карачі", - йдеться у повідомленні.
CAA sources say that communication was lost with PK8303 a minute before it was due to land at Karachi. https://t.co/fDJbVqe2E0 pic.twitter.com/3phKH3lM8r— Breaking Aviation News (@breakingavnews) May 22, 2020
За словами Саттара, йдеться про пасажирський літак типу A-320 з 90 пасажирами на борту.
Літак здійснював переліт із Лахора до Карачі.
На місці аварії перебувають медики й рятувальники.
Міністр охорони здоров’я Пакистану оголосив у госпіталях Карачі надзвичайну ситуацію через авіакатастрофу.
Pakistan International Airlines A320 crashes near Karachi airport. Number of passengers and casualties unknown at this time. https://t.co/fDJbVqe2E0 pic.twitter.com/8ZhwOT7UUU— Breaking Aviation News (@breakingavnews) May 22, 2020
Зазначається, що у 2016 році літак Pakistan International Airlines з 48 пасажирами на борту розбився під час перельоту з Ісламабаду до Чітрали. Тоді ніхто не вижив.
Фото: DawnNews TV