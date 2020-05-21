Кількість жертв циклону в Індії та Бангладеш зросла до 84

В Індії та Бангладеш потужний циклон «Амфан» забрав життя вже 84 осіб.

Про це повідомляє ВВС.

«Щонайменше 72 особи загинули в штаті Західна Бенгалія Індії, тоді як у Бангладеш було підтверджено 12 смертей», - йдеться в повідомленні.

За словами головного міністра Західної Бенгалії Мамата Банерджі, спустошення в Калькутті, столиці Західної Бенгалії, було «значно більшою катастрофою, ніж COVID-19».

Раніше повідомлялося про 20 загиблих у результаті стихійного лиха.

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Шторм «Амфан» пронісся над Індією та Бангладеш у середу, вдаривши по прибережних районах сильним вітром і дощем. Зараз шторм слабшає, прямуючи на північ у Бутан.

Фото: ВВС