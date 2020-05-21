Кількість жертв циклону в Індії та Бангладеш зросла до 84
Укрінформ
В Індії та Бангладеш потужний циклон «Амфан» забрав життя вже 84 осіб.
Про це повідомляє ВВС.
«Щонайменше 72 особи загинули в штаті Західна Бенгалія Індії, тоді як у Бангладеш було підтверджено 12 смертей», - йдеться в повідомленні.
За словами головного міністра Західної Бенгалії Мамата Банерджі, спустошення в Калькутті, столиці Західної Бенгалії, було «значно більшою катастрофою, ніж COVID-19».
Раніше повідомлялося про 20 загиблих у результаті стихійного лиха.
Шторм «Амфан» пронісся над Індією та Бангладеш у середу, вдаривши по прибережних районах сильним вітром і дощем. Зараз шторм слабшає, прямуючи на північ у Бутан.
Фото: ВВС