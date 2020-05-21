В Індії та Бангладеш через циклон «Амман» загинули 20 осіб, зруйновані тисячі будинків

В Індії та Бангладеш потужний циклон «Амфан» спричинив загибель щонайменше 20 осіб, численні руйнування та залишив мільйони споживачів без електропостачання.

Про це повідомляє Al Jazeera.

«Потужний циклон «Амфан» зачепив Бангладеш та східну Індію. Через нього загинули вже щонайменше 20 людей, тисячі будинків зруйновані, а мільйони жителів опинилися без електроенергії», - йдеться в повідомленні.

Пориви вітру сягають 180 кілометрів на годину. А сильні зливи, за прогнозами метеорологів, можуть привести до того, що рівень місцевих річок підніметься на 5 метрів. Це, в свою чергу, призведе до повеней.

У зоні удару стихії опинилися понад 7 мільйонів людей.

Влада евакуює жителів сіл, які розташовані в низинах. Але ситуацію ускладнює той факт, що в багатьох центрах тимчасового розміщення зараз розташовані лазарети для хворих на коронавірус.

Читайте також: Індія та Бангладеш евакуюють понад два мільйони людей через циклон

Рятувальники змушені поспіхом переобладнати під прийом біженців будівлі ринків і деяких державних установ. Причому дотримуватися безпечної дистанції з огляду на коронавірус у таких імпровізованих притулках складно. Як повідомляє поліція Західної Бенгалії, через це місцеві жителі часто відмовляються від переміщення, побоюючись заразитися коронавірусом.