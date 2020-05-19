Індія та Бангладеш евакуюють понад два мільйони людей через циклон

Індія і Бангладеш проводять евакуацію понад двох мільйонів своїх громадян у зв’язку з насуванням потужного тропічного циклону «Амфан».

Про це повідомляє Al Jazeera.

«Влада Індії та Бангладеш розпочала евакуацію більше, ніж 2 мільйонів своїх жителів до спеціальних прихистків через загрозу з боку циклону «Амфан», що насувається», - йдеться в повідомленні.

Цей циклон уже спричинив вітри швидкістю в 240 кілометрів за годину в районі Бенгальської затоки. По суходолу він вдарить, як очікується, цієї середи.

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Індійські метеорологи заявляють, що стихія тоді спровокує в прибережних районах вітри швидкістю в 175-195 кілометрів за годину. Це можуть стати найпотужніші шторми в Індійському океані за останні роки.