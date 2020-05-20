У США прорвали дві дамби: евакуювали 10 тисяч осіб

В американському штаті Мічиган евакуювали близько 10 тисяч людей після прориву двох дамб.

Про це повідомляє BBC.

«Близько 10 тисяч мешканців були евакуйовані в американському штаті Мічиган після прориву двох дамб через сильні зливи впродовж декількох днів», - йдеться у повідомленні.

Метеорологи вже попередили про загрозу повені в районах біля річки Тіттабавассе.

У деяких частинах округу Мідланд, що за 209 км від Детройту, рівень води може піднятися до позначки 2,7 метра.

Зазначається, що одна з дамб, яка була збудована у 1924 році, була визнана такою, що знаходиться в незадовільному стані у 2018 році.

Водночас, стан іншої дамби, збудованої у 1925 році, визнаний задовільним.

Очікується, що сьогодні до Мічигану прибуде президент США Дональд Трамп. Він відвідає завод, на якому виготовляються апарати штучної вентиляції легень.