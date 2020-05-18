У світі вже зафіксували понад 4,8 мільйона випадків COVID-19

На ранок 18 травня у світі загалом зафіксовано понад 4,8 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них більше 316 тисяч - летальні.

Про це свідчать дані Worldometer.

Станом на ранок понеділка 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі складає 4 805 186. При цьому число померлих із коронавірусом – 316 730. А кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 860 136.

У трійку лідерів за числом заражень входять США (1 527 664), Російська Федерація (281 752) та Іспанія (277 719).

При цьому варто зазначити, що число нових випадків коронавірусу в Західній Європі зменшується.

В Україні станом на 17 травня виявлено 18 291 хворий, 514 пацієнтів померли, а 5116 – одужали.