Близькосхідний конфлікт: Маас не готовий говорити про санкції проти Ізраїлю

Основними темами консультацій міністрів закордонних справ ЄС 15 травня є ситуація на Близькому Сході та в країнах південного сусідства.

Про це розповів перед їх початком глава МЗС ФРН Гайко Маас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Основною темою, яку обговорюють міністри, є ситуація в країнах, що є південними сусідами ЄС, зокрема Ємені та країнах Близького Сходу, які ще до коронакризи стикалися з серйозними економічними проблемами та навіть військовими конфліктами», - сказав Маас.

Нинішня пандемія і викликана нею криза ще більше ускладнили ситуацію там. ЄС, за словами Мааса, має «особливий інтерес» в економічній та політичній стабільності в цьому регіоні, а також дотриманні там норм прав людини, оскільки це чинить «безпосередній вплив на те, що діється в Європі».

Дипломат назвав важливим, що Єврокомісія спрямувала понад 2 млрд євро на подолання наслідків коронакризи в регіоні.

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Також міністри обговорюють ситуацію в Лівії, конфлікт у якій далекий до завершення: бої тривають, поставки зброї обом сторонам протистояння продовжуються. Крім того, йдеться про ситуацію на Близькому Сході. Маас висловив сподівання на плідну та конструктивну співпрацю з новим ізраїльським урядом, який буде сформовано ближчими днями, в тому числі в тому, що стосується близькосхідного врегулювання на основі принципу двох держав.

Маас не погодився з оцінкою люксембурзького колеги Жана Ассельборна, який назвав плани Ізраїлю відносно окупованих палестинських територій «анексію» та закликав ввести санкції на кшталт тих, що були введені після анексії Росією Криму.

«Я не бачу це в такому світлі», - сказав німецький міністр. При цьому він підкреслив, що перенесення кордонів може відбуватися виключно за домовленістю двох сторін, а насильна їх зміна суперечить міжнародному праву. Маас визнав, що в ЄС є різні думки щодо цієї ситуації і висловів надію, що буде вироблена спільна позиція.