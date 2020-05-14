Справа Burisma: у Сенаті США голосуватимуть щодо розслідування

Американський сенатор-республіканець Рон Джонсон проведе наступного тижня голосування в Сенатському комітеті щодо повістки в суд на адресу консалтингової компанії Blue Star Strategies у справі розслідування діяльності української компанії Burisma та Хантера Байдена - сина ймовірного кандидата в президента на перегонах 2020 Джо Байдена.

Про це повідомляє The Hill.

«Американський народ заслуговує знати, наскільки американська консалтингова компанія використовувала свої зв'язки в адміністрації Обами, щоб спробувати отримати доступ та потенційно вплинути на урядові установи США від імені свого корумпованого клієнта Burisma… На сьогодні Blue Star Strategies не повністю відповіли на інформаційні запити комітету у грудні 2019 року. Ця повістка сприяє роботі комітету над з’ясуванням багатьох питань, що лишилися без відповіді, щодо цих зусиль та потенційних конфліктів інтересів…», - заявив речник Джонсона Остін Альтенбург.

Комітет Сенату з питань національної безпеки та урядових відносин повинен вирішити, чи вимагати у Blue Star Strategies документи, датовані від 2013 року до теперішнього часу, пов’язані з її роботою на Burisma.

Демократи виступають проти цього розслідування, стверджуючи, що його єдина мета - зашкодити передвиборчій кампанії колишнього віцепрезидента Байдена.

Як повідомлялося раніше, адвокат Трампа Руді Джуліані у низці інтерв'ю заявляв про втручання колишнього віцепрезидента Байдена в українську політику та участь у корупційних справах. Зокрема він стверджує, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна було звільнено на прохання Байдена нібито за те, що розбирався у зв'язках Burisma з його сином.